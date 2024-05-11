صحيفة إماراتية: يجب على إسرائيل الاستماع للمطالب الأمريكية بإنهاء الحرب في غزة

أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية أنه حان الوقت لإسرائيل أن تدرك أن التحالفات الاستراتيجية لا تبنى من جانب واحد، وأن عليها الاستماع للمطالب الأمريكية، والرغبة الواضحة في إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ تحت عنوان "رسالة أمريكية لإسرائيل" - إلى تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إرسال إمدادات الأسلحة والذخائر لإسرائيل، مؤكدة أنه يعبر عن توتر متزايد في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ويحمل في مضمونه رسالة مهمة لإسرائيل.

وأضافت أن تلويح بايدن بهذه الورقة، الذي يأتي بعد شهور من النصائح والمطالبات الأمريكية بتعديل السياسات الإسرائيلية في الحرب على غزة، يأتي بعد أن نفد صبر الولايات المتحدة إزاء تعامل حكومة نتنياهو مع سلسلة من القضايا بينها الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة لإسرائيل، فقد استهدف هذا التحذير ممارسة نوع من الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو لتعديل مسار الحرب، بما يسمح بتجنب استهداف المدنيين وإيقاع المزيد من الخسائر في الأرواح؛ الأمر الذي تسبب في إثارة الرأي العام الدولي وتبدل مواقف الكثير من الدول الداعمة لإسرائيل، وهو ما تصر عليه إدارة بايدن بشأن اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.