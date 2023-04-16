كنيسة رؤساء الملائكة بالجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد

احتفلت كنيسة رؤساء الملائكة ميخائيل وغبريال بأم المصريين بالجيزة بعيد القيامة المجيد، وترأس الصلاة القمص ميخائيل جليل، القمص يوأنس كمال، القمص يسى نجيب ميخائيل القمص جوارجيوس سعيد،القس سرابيون حنا.

وتوافد المئات إلى الكنيسة ليشاركوا الآباء الكهنة صلوات قداس عيد القيامة المجيد وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، بعد صيام دام 55 يوما، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، ووكيل البطريركية بالقاهرة، وبعض الآباء الكهنة والرهبان. وشهدت الكاتدرائية توافد عدد كبير من المهنئين من رجال الدولة وممثلي العديد من المؤسسات والهيئات وسفراء بعض الدول. بينما امتلأت جنبات الكاتدرائية بالمصلين من أبناء الكنيسة.

وقدم نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات الشكر للمهنئين باسم قداسة البابا والمجمع المقدس والمجلس الملي والهيئات القبطية.

حضر لتقديم التهنئة اللواء طارق عفيفي كبير أمناء رئاسة الجمهورية نائبًا عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومندوبون عن رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء، وعن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام.

كما حضر للتهنئة أيضًا وزراء الكهرباء، والتموين، والبيئة، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والثقافة، والموارد المائية، والسياحة والآثار، وزير شؤون المجالس النيابية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من كبار قيادات القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وممثلو الهيئات القضائية، وسفراء بعض الدول، وممثلو عدد من النقابات والأحزاب والجامعات المصرية والعديد من الهيئات والمؤسسات.