إسلام عفيفي: ملف الهوية المصرية يجب أن يتصدر مناقشات الحوار الوطني

الأحد 16/أبريل/2023 - 12:40 ص

طالب الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، بأن يتصدر المحور الاقتصادي والاجتماعي أجندة المناقشات في جلسات الحوار الوطني.

وأشارإسلام عفيفي، خلال حواره مع قناة "اكسترا نيوز"، إلى أن المحور الاجتماعي يجب أن يركز على سبل الحفاظ على الهوية المصرية، خاصة الملفات المتعلقة بالشباب المصري.

وتابع إسلام عفيفي، أن مقترح عودة الإشراف القضائي في الانتخابات بمثابة نجاح كبير لمجلس أمناء الحوار الوطني، ويؤكد أن الدولة المصرية لديها رغبة قوية في تحفيز المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف إسلام عفيفي، أن الحوار الوطني ناقش مقترحات غير مسبوقة في تاريخ مصر، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم مناقشة قضايا متعددة وهو ما يعتبر فرصة لكل المصريين للمشاركة في بناء الوطن.

وأكد إسلام عفيفي، أن كافة التيارات أمام مسئولية حقيقية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، عبر طرح كافة الأفكار التي تساعد في حل المشكلات التي تواجه البلاد.

وتابع إسلام عفيفي، أن المنظمات الحقوقية مطالبة بتوفيق أوضاعها القانونية بعيدا عن المزايدة في إطار يتسم بالشفافية، عبر إعلاء قيم الواقعية السياسية بحيث يكون لدى كل الأطراف قناعة بأهمية إنجاح الحوار الوطني.