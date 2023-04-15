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السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر والسعودية تدعوان إلى عقد اجتماع طارىء لمناقشة الوضع فى السودان

وزير الخارجية
وزير الخارجية
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دعت مصر والمملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ علي مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع فى السودان. 

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع يأتى تأسيساً علي الفقرة ٥ ب من المادة الخامسة من النظام الداخلى لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة فى دورة غير عادية بناء على طلب دولتين من الأعضاء. 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن التطورات المتلاحقة والخطيرة فى السودان تقتضى عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة فى أسرع وقت.

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