الزمالك يدخل معسكرا مغلقا للمقاولون بالدوري.. غدًا

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، على دخول الفريق في معسكر مغلق غدًا الأحد، وذلك استعدادا لموقعة المقاولون العرب المقبلة.

ويأتي المعسكر المغلق لفرض مزيد من التركيز على القائمة التي القائمة التي ستخوض المباراة المنتظرة والتي يدخلها الفارس الأبيض لحصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات التي حدثت في المباراتين الماضيتين بالدوري على حساب البنك الأهلي وحرس الحدود.

كان خوان كارلوس قد قاد أمس الجمعة واليوم السبت أول وثاني تدريباته مع الزمالك وذلك بعد توليه المهام الفنية بالفريق خلفا للمدرب البرتغالي فيريرا.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له بعد غد الإثنين ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب القاهرة الدولي.

ويحل فريق الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات.

أما المقاولون العرب فيأتي في المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة من خوض 25 مباراة.