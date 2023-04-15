مانشستر سيتي يقهر ليستر بثلاثية في الدوري الإنجليزي

اختتمت مساء اليوم السبت، مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز مانشستر سيتي على ضيفه ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد.

وتستكمل باقي مواجهات الجولة، غدًا الأحد، وتختتم بمواجهة ليفربول ضد ليدز يونايتد بعد غد الإثنين.

ونجح السيتي في حصد نقاط المباراة الثلاثة، بفضل أهداف النجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل هدفين في الدقيقتين 13 من ركلة جزاء، و25 من صناعة كيفين دي بروين، بينما كان جون ستونز قص شريط أهداف اللقاء في الدقيقة الخامسة منذ بداية المواجهة.

فيما أحرز كيليتشي إيهيناتشو هدف الثعالب الوحيد في المباراة وذلك في الدقيقة 75، ومن بعدها أهدر زملاءه فرص تقليص النتيجة والتعادل مع مان سيتي.

وشهدت المباراة، وصول هالاند إلى 32 هدفًا حتى الآن خلال الموسم الجاري بالبريميرليج، ليسهم الهداف النرويجي في مواصلة مطاردة فريقه للمتصدر أرسنال.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف أرسنال المتصدر بـ73 نقطة، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.