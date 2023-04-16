جوليان أوبير يكتب: لغز بكين.. 3 نقاط غامضة للموقف الفرنسى فى الصين

الأحد 16/أبريل/2023 - 06:08 م

قام الرئيس الفرنسى برحلة دولة إلى الصين فى أبريل، بعد عدة سنوات من جائحة كورونا (كوفيد19).. قبله، فعل العديد من رؤساء الدول والقادة الأوروبيين الشىء نفسه، مثل المستشار الألمانى، أولاف شولتز (نوفمبر)، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل (ديسمبر)، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز (مارس).

فرنسا لديها على الساحة الآسيوية المعقدة مكانة مثيرة للاهتمام فنحن قوة بحرية مرتبطة بالشحن الدولى، وذلك يعد جوهر المشكلة التايوانية حيث تريد فرنسا أن تلعب دورًا مركزيًا فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وتحتفظ ببعض "بواقى" النفوذ.. لم تتنازل فرنسا رسميًا عن حقوقها فى جزر سبراتلى، التى تقع فى قلب المطالبات الصينية فى بحر الصين الجنوبى والتى تطالب بالانسحاب من الهند الصينية. وهذا يعنى أن المناقشات بين الطرفين حول حدود الأرخبيل ستشهد مزيدًا من الارتباك. وأخيرًا، على المستوى العالمى، تصر باريس على الحكم الذاتى الاستراتيجى خاصة فى مواجهة الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فى رأى الخبراء والمحللين، لم تكن هذه الرحلة مثمرة للغاية على المستوى الدبلوماسى. وفى الواقع، كان الأمر قائمًا على غموض ثلاثى وانتهت الرحلة بشكل لا يصب فى مصلحة ماكرون بل جاءت على حسابه:

الغموض الأول: باسم من جاء ماكرون للقاء شى جين بينج؟

كما نعلم، فإن فرنسا، التى تعد لاعبًا رئيسيًا فى استقرار العالم كعضو دائم فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقوة رائدة داخل الاتحاد الأوروبى، تجمع بين العديد من عوامل الجذب لبكين، التى لم تنس خطوة شارل ديجول الحاسمة فى عام 1964.

اختار إيمانويل ماكرون أن ترافقه أورسولا فون دير لاين، التى لم ترافق تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبى بالطبع نتيجة ما حدث لها فى تركيا خلال مرافقتها لميشيل فى تركيا فى أبريل 2021 (موقف الأريكة).

ومع ذلك، إذا كان ماكرون يحب التأكيد على أن فرنسا هى "الصوت الذى يوحد أوروبا"، فإن الخيار كان سيفًا ذا حدين، لأن مواقف الاتحاد الأوروبى بشأن أوكرانيا ليست متطابقة كما قد يعتقد البعض وتريد فرنسا أن تخلق مسارا خاصا مختلفا فى هذه الأزمة خاصة أنها ليست على وفاق كامل مع شركائها الذين يعتبرون أكثر أطلسية أو يذهبون إلى الحرب. وينظر الصينيون إلى فان دير لاين على أنها حصان طروادة لواشنطن فى قلعة بروكسل، وفوق كل ذلك، ألقت خطابًا مسيئًا للغاية فى 30 مارس ضد الصين، ولذلك كان من الخطير الادعاء بتجسيد طريقة خاصة لفرنسا فى تلك الأزمة من خلال جلب واحدة من القادة السياسيين الأكثر تحالفًا مع واشنطن.

بكين، التى قسمت دائمًا الدول الأوروبية وفقًا لمصالحها وليس لديها مصلحة فى تعزيز صلابة الهيكل الأوروبي، أزالت بمهارة الغموض من خلال التعامل مع ماكرون وفان دير لاين بطريقة منفصلة ومختلفة (هذه الطريقة المختلفة تكمن فى استقبال وزير صينى لفان دير لاين لدى وصولها، وليس الرئيس الصينى كما حدث مع ماكرون). هذا الغموض الأول، يتم تفسيره بصيغة بارعة يمكن تلخيصها على أنها "وفد واحد، نظامان"، وذلك بالفعل حرم فرنسا فى النهاية من الدعم السياسى الذى كانت تسعى إليه، حيث ظهرت "رخوة" وذات موقف غير حاسم مع حلفائها فى موقفهم تجاه الصين.

الغموض الثاني: ماذا تتوقع فرنسا من الصين؟

كانت أهداف باريس واسعة للغاية. أول شىء كان إعادة الانخراط فى الحوار، على أساس "حوار صريح". إجمالًا، سمحت أكثر من سبع ساعات لشى جين بينج وإيمانويل ماكرون بمناقشة قائمة طويلة من النقاط: التجارة (خاصة فى الزراعة)، ومفاوضات المناخ المقبلة، والقمة من أجل اتفاقية مالية عالمية جديدة، وفى عام 2024، الذكرى الستون لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وجمهورية الصين الشعبية، مع عام فرنسى صينى للسياحة الثقافية.

ومع ذلك، فى موضوعه الأول - أوكرانيا - وصل ماكرون برسالة متناقضة إلى حد ما. فى الأصل، كان الأمر يتعلق بإشراك الصين للتوسط فى الصراع. زيارة الرئيس الصينى إلى موسكو قبل أيام قليلة جعلت هذا الهدف بعيد المنال. لذلك تراجع ماكرون على طول الطريق نحو هدف أقل طموحًا: ضمان الحياد الصينى فى الصراع، من خلال الضغط على شى جين بينج لعدم تسليم الأسلحة إلى روسيا.

واتضح أن هذا التذبذب الماكرونى غريب، لأنه كان بمثابة رؤية فى نفس الوقت للرئيس الصينى كوسيط محتمل كما أنه داعم عسكرى محتمل لروسيا. وهذا الغموض الثانى منع ممارسة الضغط الصحيح على عملاق دبلوماسى (ربما يكون منزعجًا أيضًا من هذا الغموض وعدم الوضوح): فالمرء غالبا لا يتحدث بنفس الطريقة إلى دولة محايدة أو إلى دولة تقوض النظام الدولى.. هناك اختلاف بالتأكيد فى أسلوب المعاملة مع الحالتين.

الغموض الثالث: ما الذى كنا مستعدين للتفاوض عليه؟

لم تكن الأجندة الصينية هى أجندة فرنسا، التى جاءت للحديث عن أوكرانيا - موضوع بعيد عن بكين - فى حين أن قضية تايوان هى القضية الرئيسية، قضية الهوية والقضية السياسية: إذا تجاوزت الجزيرة ذات الأغلبية الصينية الاستقلال، يمكن للحكومة الشيوعية أن تخشى توابع الصدمات وانهيار الإمبراطورية، خاصة فى التبت وشينجيانج، حيث الشعوب المعنية مجموعات عرقية غير صينية.

كان للحديث فى وقت واحد عن تايوان وأوكرانيا، بعيدًا عن ارتباط بكين بالموضوع، منطق معين.

فى الواقع، عندما نتحدث إلى الصين بشأن احترام السيادة ووحدة أراضيها، فإنها تتفاعل دائمًا على خلفية رغبتها فى استعادة الجزيرة الانفصالية. أيضًا، عندما يتذرع الأوروبيون بوحدة أراضى أوكرانيا، تتوقع الصين منهم أن يوافقوا على مبادئهم وأفعالهم من خلال دعم المزاعم الصينية.

رابط آخر، هذا أكثر أمانًا، مما يعنى أن المسألتين مرتبطان: أن تكرس نفسها للقضايا الجيوسياسية البحرية - أى لتحدى القيادة الأمريكية - تحتاج الصين إلى علاقة سلمية مع جارتها القارية روسيا، التى تشترك معها فى العديد من القضايا. ألف كيلومتر من الحدود التى لم تكن دائمًا فى سلام (راجع 1969).

وأيضًا، سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن قبول تصور الصين للنظام الدولى يؤدى إلى ربط المواقف بشكل لا هوادة فيه بشأن أوكرانيا وتايوان كان سيشكل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو الواقعية الجيوسياسية.

منذ اللحظة التى تظهر فيها واشنطن نفسها عسكريًا فى آسيا، فإن المكاسب التى تحققت لبكين من الخلاف مع موسكو ضعيفة، إن لم تكن منعدمة. لا يهتم شى جين بينج بإيجاد حل سياسى لهذا الصراع، تمامًا كما أنه ليس لديه مصلحة فى المخاطرة بعملية عسكرية إلى جانب فلاديمير بوتين. وعلى العكس من ذلك، فإن السيطرة على الجزيرة المتمردة، وهى أحد المحركات الاقتصادية الآسيوية، سيسمح للصين بأن تصبح منافسًا للولايات المتحدة من خلال فرض نفسها كزعيم لمنطقتها الإقليمية.

ترى الصين أن الحرب فى أوكرانيا، مثل الدفاع الأمريكى عن تايوان، من مخلفات الحرب الباردة، نتاج الحفاظ على التحالفات العسكرية اليانكية التى ولدت من الحرب العالمية الثانية. لم تتردد واشنطن فى الماضى فى التهديد بالاشتباك عسكريًا للدفاع عن الحكم الذاتى للجزيرة، أولًا بشكل قانونى (اتفاقية الدفاع عن تايوان فى ديسمبر 1954) ثم بشكل ملموس، لا سيما فى عامى 1958 و1996.

بالنسبة للأمريكيين، تعد تايوان نقطة عقدية على حدودها الآسيوية. فى أكتوبر 1949، أكد الجنرال الأمريكى دوجلاس ماك آرثر، ردًا على رسالة من آرثر شليزنجر، محرر صحيفة نيويورك تايمز، أن انتصار الولايات المتحدة فى المحيط الهادى "أدى إلى تقليص الحدود الاستراتيجية للولايات المتحدة التى شملت منذ ذلك الحين المحيط الهادى بأكمله، الذى أصبح خندقًا يحمينا ما دمنا نحمله.... نتحكم فيه حتى شواطئ آسيا عن طريق سلسلة من الجزر تشكل قوسًا دائريًا، من جزر ألوشيان إلى جزر ماريانا.. إن الاستيلاء على فورموزا من قبل الشيوعيين من شأنه أن يخترق خط الدفاع هذا بشكل خطير وسيشكل قوة على أجنحتنا يمكن أن تكون معادية، مما يخلق خراجًا خطيرًا بين أوكيناوا والفلبين".



لذلك، حتى لو كانت متباعدة جغرافيًا، فإن كل شيء يدفع إلى الجمع بين الأولويتين لإجراء مناقشة موضوعية. هذا ما حدث فى يالطا عندما وافق ستالين على إنشاء الأمم المتحدة التى أرادها روزفلت مقابل تقاسم أوروبا. كان بإمكان فرنسا أن تبرز من بقية المعسكر الغربي.

ومع ذلك، بدلًا من قبول الاقتران، فعل إيمانويل ماكرون، على العكس من ذلك، كل شيء لضمان مناقشة أجندته الخاصة فقط. وهكذا أكد الإليزيه أن فرنسا ستترك الأمر للصينيين لمخاطبة الموضوع التايوانى بمبادرتهم الخاصة، ولا شك أنها محرجة من تزامن الرحلة الرئاسية إلى الصين مع الرحلة الأمريكية للرئيسة تساى إنج ون. لم يتم اللعب بالبطاقة الديجولية لأنه فى الواقع، ماكرون قريب جدًا من الموضوع الأوكرانى للمخاوف الأمريكية.. وهو أقل راحة فى التحدث بفظاظة إلى الصين.

منذ ذلك الحين، تقاطع الموضوعان ذوا الأولوية دون لقاء، ولم تؤد الرحلة إلا إلى نزهة ممتعة بين الأصدقاء. إن وضع الموضوع الأوكرانى على رأس جدول الأعمال لم يفعل شيئًا للرئيس الفرنسي، الذى ترك بكين خالى الوفاض، أى دون الكثير من الوعود.

من جانبها، لم تحصل الصين على أدنى تنازل من تايوان، وحرص الإليزيه على عدم التواصل. أنقذت بكين ماء الوجه بإصدار بيان صينى قالت فيه إن إيمانويل ماكرون "يؤكد أن فرنسا تحترم وتنتهج سياسة صين واحدة". بمجرد أن غادر إيمانويل ماكرون الأراضى الصينية بالكاد، بدأت مناورات التخويف ضد تايوان.

ربما يكون محبطًا بسبب افتقاده قطار التاريخ، انتهى الأمر بإيمانويل ماكرون بترك الأمور الغامضة الثلاثة بشكل متهور أثناء التحدث مع الصحفيين من أجل

(1) إعادة تأكيد دوره الأوروبى بعد عدة أيام مع فان دير لاين

(2) التحدث بصراحة عن الموضوع التايوانى

( 3) كسوف قلة التداعيات على أوكرانيا.

وقال إنه يخشى أن تجد أوروبا نفسها "تنجرف إلى أزمات ليست أزماتها" كما حدث فى تايوان، وتبدأ "فى اتباع السياسة الأمريكية، بنوع من رد الفعل الذعر".

أزعجت هذه الجمل القليلة المستشارين الغربيين، لكنها أيضًا وضعت فرنسا فى عهد إيمانويل ماكرون أمام غموضها.

من ناحية أخرى، بصفتها عضوًا فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن على فرنسا واجب التدخل حتى يعود السلام إلى تايوان فى حالة العدوان الصينى. إن إخلاء مسؤوليتنا الدولية لنصبح لاعبًا أوروبيًا بسيطًا مرة أخرى هو التصرف تمامًا مثل الصين عندما لا تريد التورط فى المشكلة الأوكرانية! يا له من تناقض فى إنهاء الرحلة من خلال التحقق من صحة الموقف الدبلوماسى للشريك الذى أرسل لك للتو رفضًا.

من ناحية أخرى، من خلال انتقاد السياسة الأمريكية، بدا أن إيمانويل ماكرون أخيرًا نزع الشرعية عن أجندته الدبلوماسية خاصة أن الولايات المتحدة، فى أوكرانيا كما هى فى تايوان، تنتهج سياسة جيوسياسية لتطويق عمالقة القارة - روسيا والصين - ومنعهم من الوصول إلى البحر.. إذن فكيف تقنع الصين فى الصباح بأنها يجب أن تتبع واشنطن فى كييف وتؤكد فى المساء أن فرنسا لا تنصح باتباع "العم سام" فى تايبيه؟



معلومات عن الكاتب:

جوليان أوبير.. سياسى فرنسي، انتخب نائبًا عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022.. يعرض رؤيته لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للصين، وهى الزيارة التى كان لها ردود فعل قوية ومتباينة قلا المعسكر الغربى.

