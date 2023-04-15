الجيش الصومالي يكبد ميليشيات الشباب خسائر فادحة بمحافظة شبيلي السفلى جنوب البلاد

كبد الجيش الصومالي اليوم السبت مليشيات الشباب الإرهابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال عملية عسكرية جرت في منطقة قرب مديرية جنالي بمحافظة شبيلي السفلى جنوب البلاد.

وأوضح قائد الجيش الصومالي العميد أدوا يوسف راغي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش قتل ما لا يقل عن 9 عناصر من مليشيات الشباب الإرهابية وجرح آخرين خلال العملية العسكرية.. مشيرا إلى أن القوات المسلحة الصومالية أحبطت محاولة الإرهابيين شن هجوم على قوات بعثة الاتحاد الافريقي الانتقالية "أتميس" على طول الطريق الذي يربط منطقة بوفو بمديرية جنالي.