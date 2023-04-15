محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتوسعة بطريق فاقوس أبو شلبي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم السبت أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس / أبو شلبي بطول 6 كم والمُنفذ على مرحلتين الأولى تبدأ من كوبري السحارة وصولاً لمفارق ابو شلبي بطول 3 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه ، والمرحلة الثانية تبدأ من قرية سواده داخل الكتلة السكنية وصولاً لمفارق أبو كراسيع لإستكمال وتوسعة الطريق ليمثل محوراَ مرورياً جديداً لإستيعاب حركة السيارات وتخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

استمع المحافظ من المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من اعمال الرصف والتوسعة بالمرحلة الأولى من طريق فاقوس / أبو شلبي بطول 3 كم ومتوسط عرض من 8 -10 م لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الطريق والتي تبدأ من قرية سواده وصولاً لمفارق ابو كراسيع تشهد أعمال مد خطوط الغاز الطبيعي وفور الانتهاء منها سيتم البدء في أعمال الرصف والتوسعة بالطريق.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل وجهات العمل المختلفة لسرعة الإنتهاء من أعمال الترفيق الجارية بالمرحلة الثانية بالطريق تمهيداً للبدء في أعمال الرصف والتطوير ودخول الطريق الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وخلال تفقد محافظ الشرقية موقع العمل طالبه أحد المواطنين بإقامة كشك له لمساعدته وأسرته علي تحمل نفقات المعيشة ومواجهة أعباء الحياة ، ليوجه المحافظ رئيس المركز ببحث حالة المواطن علي الطبيعة وتوفير مكان مناسب لإقامة الكشك .

أكد محافظ الشرقية أن جميع مراكز ومدن المحافظة تشهد اهتماما شديداً بقطاع الطرق من خلال رفع كفاءتها وخلق محاور مرورية جديدة واستغلال أطراف المدن بإنشاء طرق بديلة تُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين وكذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة جاذبة للإستثمار خاصة في ظل المشروعات الإستثمارية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

رافق المحافظ المهندسة لبنى عبد العزيز نائبه المحافظ ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة والمحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس.