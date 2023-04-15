مقتل 3 مدنيين خلال المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

لقي 3 مدنيين مصرعهم في المعارك التي نشبت اليوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأعلنت نقابة الأطباء السودانية في بيان عبر "فيسبوك": "قتل شخصان في مطار الخرطوم وقتل شخص آخر في الأبيض بشمال كردفان في وسط البلاد."

وتابعت النقابة أن 9 أشخاص على الأقل أصيبوا من ضمنهم ضابط في الجيش في أم درمان.

ويأتي هذا على خلفية نشوب مواجهات صباح اليوم في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.