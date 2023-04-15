"اغتصاب".. أول عروض الشرائح المسرحية بالأنفوشي

شهد قصر ثقافة الأنفوشي بفرع ثقافة الإسكندرية العرض المسرحي "اغتصاب" على مدار خمسة أيام، ضمن النشاط المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ويعد أول عروض الشرائح المسرحية لهذا العام.

يتناول العرض فكرة القضية الفلسطينية وأن هناك عدالة، فالجميع سيسقى بما سقى، من خان سيتم خيانته ومن اغتصب سيغتصب!!

العرض مأخوذ من رائعة الكاتب الكبير سعد الله ونوس، وتبدأ المسرحية بحكاية ضابط صهيوني يقوم بتعذيب مناضل فلسطيني ويستشهد وزوجته تتعرض للاغتصاب أمامه في مشهد موجع يبرز الصراع السياسي على تلك الأرض المقدسة، وكذلك الصراع النفسي الإنساني.

عرض "اغتصاب" إنتاج الإدارة العامة للمسرح، إعداد د. أيمن الخشاب، بطولة أحمد عامر، إسلام محمود، مشيئة رياض، فاطمة أحمد، سوزي الشيخ، أريج، أحمد عماد، مينا أسامة، رمضان أبو شنب، مروان محمود، أكرم نجيب، عادل سعيد، عبد الرحمن عيد، دراما حركية سمر القصاص، إضاءة أحمد طارق وإعداد موسيقى محمد إبراهيم وأحمد الخشاب، تصميم بوستر مصطفى الشعراوي، فيديو مابينج محمد المأموني وسينوغرافيا وإخراج إبراهيم الفرن.

FB_IMG_1681563956392

FB_IMG_1681563953923