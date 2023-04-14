ربع مليون فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

أدى أكثر من 250 ألف مصلٍّ صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان هذا العام في المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: إن نحو "250 ألف مصلٍّ أدوا اليوم صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك".

وسادت حالة من التوتر التي سادت المسجد في الأسبوع الماضي بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد والاعتداء على المصلين فيه.

وانتشر 2000 من عناصر الشرطة الإسرائيلية عند مداخل البلدة القديمة في القدس والطرق فيها المؤدية إلى بوابات المسجد الأقصى.

ورجح مسؤولون في دائرة الأوقاف الإسلامية أن يبقى عشرات آلاف المصلين في المسجد لحين أداء صلاة التراويح.