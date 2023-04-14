تحرير 538 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بمحافظة دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير ٥٣٨ محضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها على الأسواق والمخابز خلال النصف الأول من شهر إبريل الجاري.

تضمنت تلك المحاضر مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمى وعرض سلع مجهولة المصدر ومنتهيه الصلاحية ، حيث تم ضبط ١٥ كجم دواجن وسجائر مجهولة المصدر و ١٣ شيكارة دقيق مدعم محظور بيعها بالأسواق..

وعلى جانب آخر فقد قامت المديرية مؤخرًا بضخ ٦٢ طن أرز أبيض لبيعه بسعر ١٥ جنيهاً للكيلو بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة.

كما أكدت المديرية بأنه تم تحرير ٩٠ محضر آخر لامتناع المزارعين عن توريد الحصى المقررة بالإضافة إلى مخالفة ٣ مضارب لشروط التعاقد مع هيئة السلع التموينية والاستيلاء على كميات موردة يستحق عنها فروق أسعار بمبلغ ٣.٥ مليون جنيه.

هذا فقد أكدت المديرية حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات .