كاتدرائية العذراء بمدينة نصر تقيم صلاة اللقان وقداس خميس العهد

احتفلت كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر صباح اليوم الخميس، باللقان وقداس خميس الأسرار.

صلى الأباء الرعاة القمص فرنسيس مراد، والقمص يوسف بشرى، والأب إمانويل صبحي، صلاة اللقان وتبريك المياه ورتبة غسل الأرجل وقداس خميس العهد مع فريق شمامسة الكاتدرائية بحضور عدد غفير من شعب الرعية، وقام الأب الراعى فرنسيس مراد برتبة غسل الأرجل لبعض ابناء الرعية وشبابها وأطفالها.

وألقى الأب يوسف بشرى عظة القداس، حيث أشار إلى تأسيس سرى الكهنوت والافخاريستيا، إلى مفهوم ومعنى كلمة سر و"الكاهن"، دوره ورسالته فى خدمة التعليم والرعاية والتدبير.

كما أشار إلى أهمية الاستعداد للتناول من جسد ودم الرب واستحقاق المتقدم للتناول، وفى ختام الذبيحة الإلهية منح الآباء الرعاة البركة الختامية لجميع الحاضرين.