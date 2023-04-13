حل أزمة ارتياد الصحفيين والمصورين محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق بالكاميرات

تكللت الجهود التى بذلتها مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، مؤخرًا، من أجل حل أزمة ارتياد الصحفيين والمصوريين محطات مترو الثالث بكاميرات ومعدات التصوير الخاصة بهم، بالنجاح، حيث تواصلت مسئولة بشركة "آر.إيه.تي.بي ديف" للنقل كايرو، وهي الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخضر"، مع المؤسسة لإخبارها برفع الكاميرات الرقمية والفيديو من قائمة الأغراض الممنوعة من دخول محطات الخط الثالث.

وأشارت مسئولة الشركة، إلى أن الشركة تواصلت خلال الفترة الأخيرة مع الجهات الأمنية وجرى التنسيق والاتفاق على استثناء الكاميرات الرقمية والفيديو من قائمة الأغراض المحظورة في محطات "الخط الثالث"، وعليه فإن الشركة قامت بتغطية وإخفاء البند الخاص بالكاميرات على لافتات الأغراض المحظورة المعلقة داخل المحطات، وأبلغت الإدارات لتعميم الأمر على كافة العاملين فى محطات “الخط الأخضر” حتى لا يتعرض أي صحفي أو مصور يحمل كاميرته للمنع من استقلال المترو، موضحة في الوقت ذاته أن هذا الأمر لا يعني أن يقوم الصحفي أو المصور بالتصوير داخل محطات الخط الثالث للمترو دون إذن أو تصريح من الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن شركة RDMC تأسست عام 2020 و هي تابعة بنسبة 100% لشركة RATP Dev, و هي الشركة المسئولة عن الخط الأخضر الثالث و التي تتمثل مهمتها الأساسية بتزويد سكان القاهرة بخدمات المترو عالية المستوى, بما يتماشى مع المعايير الدولية لشركة RATP Dev و التي تطبق في بعض المدن الأكبر حول العالم, مثل( باريس و لندن و هونج كونج و الجزائر العاصمة ..... الخ ) , و ذلك من خلال زيادة الإلتزام بالمواعيد , و خدمة عملاء ذات جودة عالية و قدرات قوية لصيانة الأصول الثابتة.

وكانت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، قد رصدت ووثقت عددًا من وقائع منع الصحفيين والمصورين، من استقلال الخط الثالث للمترو بكاميرات ومعدات التصوير الخاصة بهم، بالإضافة إلى ذلك اتخذت المؤسسة عدة مسارات لحل هذه المشكلة، منها إرسال مخاطبات رسمية إلى وزارة النقل وهيئة المترو، والتنسيق مع نواب داخل البرلمان لإثارة القضية وطرحها داخل البرلمان والعمل على حلها.

وبهذه المناسبة تشكر مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، الشركة المسئولة عن تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، Mobility Cairo وكافة الجهات المعنية على الاستجابة وحل الأزمة.