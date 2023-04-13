اليوم.. غلق باب التسجيل وسداد مقدمات حجز سكن كل المصريين 4

الخميس 13/أبريل/2023 - 07:17 ص

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، غلق باب تسجيل الطلبات وسداد مقدم جدية حجز وحدات سكن كل المصريين 4، اليوم الخميس 13 إبريل 2023، ومن المقرر فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد 30 إبريل وحتى الخميس 4 مايو.

وقالت مي عبد الحميد، أن إجمالي عدد المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز بلغ 2300 مواطن حتى الآن، كما بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 1340 مواطنا حتى الآن.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدينة القاهرة الجديدة هي الأكثر إقبالًا بين المدن المطروحة في إعلان "سكن كل المصريين4" حتى الآن، مؤكدة أنه يجب على المواطنين استكمال إجراءاتهم عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات الموضحة في كراسة الشروط بصيغة ملف PDF مضغوط بحيث لا تزيد مساحته عن 2 جيجا.