أثار غضب المصريين| تفاصيل واقعة صيد حيوان بحري نادر بالبحر الأحمر

الخميس 13/أبريل/2023 - 07:31 ص

تسبب صياد مصري في حالة كبيرة من الجدل المصحوب بالغضب، بعد تداول صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي يحتفل فيها بصيد حيوان بحري، أو سمكة نادرة محظور صيدها بالبحر الأحمر. جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة «سكاي نيوز» عربية.

- تفاصيل الواقعة

خلال الساعات الماضية، ظهر الصياد وهو يضع السمكة على مركبه ويجلس بجوارها مشيرا بعلامة الانتصار، مما دفع المغردين للمطالبة بالقبض عليه، على اعتبار أنه ارتكب جريمة صيد لسمكة نادرة.

إدارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، أصدرت منشورا رسميا أفادت فيه أن "تلك السمكة معروفة باسم حيوان الأطوم الدوجونج البحري أو عروس البحر، ونادرة ومحظور صيدها".

ذات السمكة مشهورة شعبيا باسم "بقرة البحر"، نظرا لتكوينها الذي يشبه في المقدمة وجه البقرة.

إدارة محميات البحر الأحمر أكدت التواصل مع الجهات المعنية في المحافظة لضبط الصياد، وتحديد موعد ومكان الواقعة.



- الصياد يدافع عن نفسه

ظهر الصياد في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ليدافع عن نفسه.

الصياد قال إنه "لم يكن يعلم شيئا عن هذه السمكة"، وإنها "أول مرة يراها رغم أنه قضى حياته صيادا بالبحر".

"فوجئت بأن السمكة خرجت في الشباك فقمت بتحريرها وألقيتها في البحر بعدما التقطت معها صورة، خاصة أنني تعودت ألا آخذ الأسماك التي لا أعرف عنها شيئا"، وفق الصياد.



- ضبط المتهم

أعلنت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، القبض على الصياد من جانب الجهات الأمنية، لأن الصور التي ظهر فيها "توثق ارتكابه جريمة صيد غير قانونية والتسبب في وفاة كائن حي مهدد بالانقراض".

الوزيرة طالبت بـ"التكاتف بين جميع الجهات المعنية والشركاء لحماية التنوع البيولوجي من أجلنا وأجل الأجيال المقبلة".

فؤاد شددت على ضرورة "تشديد ومتابعة تنفيذ قانون البيئة وقرارات تنظيم الصيد، مع تنظيم حملات توعية لحماية الحياة البحرية".

ناشدت الوزيرة الصيادين بـ"ضرورة الالتزام التام بقانون البيئة وقرارات تنظيم الصيد، للحماية من التعرض للمساءلة القانونية".