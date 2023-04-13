مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الأربعاء، مرتفعًا 86.34 نقطة ليقفل عند مستوى 10935.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية 153 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 133 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إعمار، وأنابيب الشرق، ومسك، ومرافق، وأسواق ع العثيم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سلوشنز، وأسيج، والكثيري، والشرقية للتنمية، والتعاونية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.50% و3.96%.

فيما كانت أسهم شركات: زين السعودية، وأمريكانا، وإعمار، والإنماء، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: زين السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، والإنماء، ولوبريف هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 123.04 نقطة ليقفل عند مستوى 20235.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14.5 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 240 ألف سهم.