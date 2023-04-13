ads
الخميس 13 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الأربعاء، مرتفعًا 86.34 نقطة ليقفل عند مستوى 10935.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية 153 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 133 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إعمار، وأنابيب الشرق، ومسك، ومرافق، وأسواق ع العثيم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سلوشنز، وأسيج، والكثيري، والشرقية للتنمية، والتعاونية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.50% و3.96%.

فيما كانت أسهم شركات: زين السعودية، وأمريكانا، وإعمار، والإنماء، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: زين السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، والإنماء، ولوبريف هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 123.04 نقطة ليقفل عند مستوى 20235.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14.5 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 240 ألف سهم.

الاسهم السعودية البورصة السعودية ارتفاع الأسهم المتداولة