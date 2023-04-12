إعلام القاهرة تنظم المؤتمر الدولي الـ 28 بعنوان "صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي".. 7 مايو

تستعد كلية الإعلام بجامعة القاهرة لتنظيم مؤتمرها الدولي الـثامن والعشرين في الفترة من 7 إلى 8 مايو المقبل، بمشاركة خبراء محليين ودوليين وباحثين من مختلف معاهد وكليات الإعلام داخل وخارج مصر، تحت عنوان "صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي.. الآليات والتحديات"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام رئيس المؤتمر.

وأوضحت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام رئيس المؤتمر، أن جلسات المؤتمر ستناقش استراتيجيات تسويق المحتوى الإعلامي الرقمي، وصناعة المحتوي الإعلامي من خلال استعراض تجارب عربية ودولية في صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي، بالإضافة لتكنولوجيا الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في صناعة المحتوى، والمنصات الرقمية وتأثيراتها، والاتجاهات البحثية في مجال الإعلام الرقمي، والإعلام الرقمي في ضوء الضوابط الأخلاقية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة وسام نصر، أمين عام المؤتمر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن فعاليات المؤتمر ستتضمن 11 جلسة بحثية و5 حلقات نقاشية منهم حلقتين مخصصتين للمشاركين الأجانب، و3 حلقات نقاشية للمشاركين من مصر والدول العربية بحضور أكثر من 58 باحثًا، لافتة إلى أن المشاركين من دول الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أسبانيا، بنجلاديش، نيجيريا، الهند، مصر والإمارات والأردن.

وأضافت أمين عام المؤتمر الدولي الـ 28 لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الحلقات النقاشية المقامة على هامش المؤتمر ستتناول الاتصال الحكومي والمؤسسي في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، والمؤثرين بين حرية التعبير وحدود قوة التأثير والمسؤولية الاجتماعية، وواقع ومستقبل المنصات الرقمية العربية في رؤية نقدية واستشرافية، وإنشاء المحتوى في العصر الرقمي وإضافة القيمة وبناء الثقة مع الجمهور، وتأثير الخوارزميات على الاستقطاب والعزلة الفكرية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية يشاركون في المؤتمر ما بين رئاسة الجلسات البحثية والحلقات النقاشية والتعقيب عليها.

وأكدت أمين عام المؤتمر، أنه من المقرر مشاركة نخبة من خبراء الإعلام داخل مصر وخارجها ومنهم المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن، الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة وسام نصر وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بمصر، الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ووزيرة الإعلام سابقًا، الدكتور جاي برجر مدير قسم حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام باليونسكو، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.