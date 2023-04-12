الإمام الأكبر والبابا تواضروس يتبادلان التهنئة بعيدى الفطر والقيامة

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مكالمة هاتفية بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية، للتهنئة بمناسبة «عيد القيامة»، متمنيا للإخوة المسيحين في مصر والعالم أن تعود عليهم هذه المناسبات بالخير والسلام والأمن والأمان.

خلال الاتصال، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن اعتزاز الأزهر بالعلاقة التي تربط المصريين؛ مسلمين ومسيحيين، مؤكدا أن علاقة المسلمين والمسيحيين تعد تجسيدا حقيقيا للوحدة والإخاء، وأن هذه الأخوة ستظل دائما الرباط المتين الذي يشتد به الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات.

من جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس عن سعادته بمكالمة شيخ الأزهر، مهنئا فضيلته وجميع المسلمين بعيد الفطر المبارك،

واكد أن تبادل التهاني بين الأزهر والكنيسة القبطية في المناسبات الدينية يعكس علاقات الأخوة والتلاحم بين أبناء الوطن.