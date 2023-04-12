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الأربعاء 12 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

رئيس “صوت الشعب” يفتتح 4 مقرات للحزب بالدقهلية

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افتتح الدكتور محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب ٤ مقرات للحزب بمحافظة الدقهلية فى كل من مركز المنصورة ومحلة دمنة ودكرنس وطلخا، وذلك في إطار افتتاح مقرات المراكز بالمحافظات علي مستوى الجمهورية .

حضر الافتتاح عماد رشاد النائب الأول وأمين التنظيم، واللواء عبد الناصر مكرم ، والدكتورة منال متولي، والدكتورة أسماء حسنين ، والدكتور أحمد نجيب وأحمد كرم نواب رئيس الحزب، ووليد قوطة الأمين العام، ومحمد الأشقر أمين شرق الدلتا، وأحمد الحنفي أمين الدقهلية، وبعض قيادات المركزية والمحافظة والمراكز .

وأكد بدران أن الحزب مستمر في العمل حتى يحقق الحلم ، وهو تمكين الشباب والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، وتقديم نموذج مختلف للأحزاب السياسية ، يتلائم مع الجمهورية الجديدة .

وأشار الى أن الهدف الأول لدينا هو المواطن المصري، الذي لابد أن ينعم بحياة كريمة ، وليس هدفنا تعداد مقاعد برلمانية دون جدوي ودون إفادة للوطن أو المواطن.

واوضح بدران ان عدد المقرات التي تم افتتاحها منذ توليه رئاسة الحزب تجاوزت الآن ال٢٠ مقرا ، على مستوى محافظات الجمهورية، وابرزها محافظة الشرقية، وقنا وسوهاج والمنيا واسوان والاقصر والدقهلية

الدكتور محمد بدران حزب صوزت الشعب