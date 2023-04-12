محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال، وذلك من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول لتوفير المصلحة الفضلى له ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع.

ومن جانبها أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، إلى أهمية حماية الطفل المصري من تعرضه لكافة أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مأوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق استقرار الأسرة المصرية.

بينما استعرضت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام مجهودات الوحدة خلال الـ3 أشهر الماضية تم تلقى أكثر من 225 بلاغ لأطفال معرضة للخطر وتقديم الدعم اللازم اجتماعياً وصحياً ونفسياً وقانونيا لهم وعمل خطة رعاية متكاملة وإدارة حالة للبلاغات للوصول للمصلحة الفضلى للطفل.

والمشاركة في اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة ( كعضو في لجنة اختيار الأم المثالية) بالمحافظة برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية.

واجتماع أعضاء الوحدة العامه والوحدات الفرعية لحماية الطفل بالمحافظة بمقر مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام لمناقشة البلاغات الواردة و التأكيد على المتابعة المستمرة لها حتى زوال الخطر عن الأطفال كما تم الإتفاق على (عمل بروتوكول مع قسم التوجيه النفسى بمديرية التربية والتعليم لعمل التدخلات النفسية اللازمة للحالات) وتفعيل دور الجمعيات الأهلية ومشاركة المجتمع المدنى فى إزالة الخطر عن الأطفال.

والتنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتطبيق الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2018 الصادر من مكتب النائب العام.

وعقد اجتماع لوضع خطة المشاركات فى (المدينة الآمنة للنساء بمركز فاقوس – واحة أمان ) برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ واشتراك وحدة حماية الطفل بفاقوس يوم الأربعاء من كل أسبوع لتقديم التوعية والدعم الاجتماعى والنفسى والقانونى للفئات المستهدفة.

واستقبال وفد من فريق المهمة الاستشارية للمجلس القومى للطفولة والأمومة لمناقشة ما تم عمله بمحافظة الشرقية فى مجال مناهضة جريمة ( ختان الإناث) وعرض أهم الأنشطة والفعاليات التى قامت بها وحدات الحماية فى هذا الشأن كما تم زيارة جمعية شباب الشرقية مدينة القنايات وديرب نجم لمقابلة الفئات المستهدفة وتم الإشادة بإنجازات المحافظة فى هذا الشأن واعتبارها أفضل المحافظات التى تم زيارتها من حيث الأنشطة والفعاليات والاهتمام بتلك القضية.

وتم عمل الاجتماعات الشهرية لأشهر 1-2-3 لعام 2023 للجان الفرعية لحماية الطفل بالمراكز و مناقشة البلاغات الواردة والأخطار التي يتعرض لها الطفل وتقديم التوصيات والمقترحات لحلها.

ومشاركة الوحدة مع إدارة الأزمات والكوارث وبعض الإدارات بالديوان العام بالمحافظة في إعطاء دورات تدريبية شهرية للعاملين في القطاع الحكومي للتعريف بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وقيام وحدات حماية الطفل الفرعية بعقد أكثر من 60 ندوة توعوية بالمدارس والجمعيات والاندية ومراكز الشباب لمناقشة أهم المشكلات التى تُعرض الطفل للخطر والتوعية بوسائل حمايته منها.