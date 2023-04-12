الأمطار تضرب الإسكندرية.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، هطول أمطار على جميع أنحاء البلاد، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلي سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية وغزيرة أحيانًا بنسبة حدوث 60%.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأضاف أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأرقام غرف الطوارئ و الخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية:

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175.

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.