ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي في الجيزة

تنشر "البوابة نيوز" أسماء 6 وفيات و3 مصابين ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: "ضياء أحمد عبد العظيم"، "زينب عبد العزيز المهدي"، "عبد الله حمدي رياض"، "رمضان عبد العظيم عبد الجواد"، "سيد عبد المنعم سعداوي"، "حسن رمضان حسن عبد الجواد" جميعهم مقيمين بمحافظة بني سويف عدا الأخير مقيم بالشروق، بينما أصيب كلا من: "أحمد جمال محمود همام"، "محمد سيد حسني"، "رمضان عطوة حسين"، جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.