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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمن الباكستاني يقضي على ثلاثة إرهابيين خلال عملية أمنية

قوات الأمن الباكستاني
قوات الأمن الباكستاني
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قضت قوات الأمن الباكستاني على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في منطقة "بانو" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان .

وأفادت الإدارة الإعلامية للجيش في بيان أمس الثلاثاء، أن العملية تم تنفيذها الليلة الماضية بناء على معلومات استخباراتية، حيث اشتبكت وحدة من قوات الأمن مع عناصر إرهابية، وتمكنت من القضاء على ثلاثة منهم عندما رفضوا الاستسلام وأطلقوا النار تجاهها .

وأضاف أن القتلى كانوا متورطين في عمليات إرهابية، وأن سكان المنطقة أشادوا بنجاح قوات الأمن في القضاء عليهم.

من جهة أخرى أوضحت الشرطة الباكستانية أن عناصر مجهولة فجرت سكة حديدية في منطقة "بولان" بإقليم بلوشستان، وذلك قبل وقت قصير من مرور قطار ركاب كان متجهاً نحو مدينة لاهور .

وأضافت أنه تم على الفور توقيف القطار، وطوقت قوات الأمن موقع التفجير لجمع الأدلة، وتم شن عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن العناصر المسؤولة عن التفجير .

قوات الأمن الباكستاني القضاء علي العناصر الإرهابية باكستان