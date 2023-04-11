الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من المحافظات ليلا والصغرى بالقاهرة الكبرى 14 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للدفىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلي السواحل الشمالية، ودافىء علي شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار علي جنوب الصعيد وطقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للبرودة علي جنوب البلاد.

ويشهد الثلاثاء امطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري وتمتد خفيفة ليلا الي مناطق من جنوب الوجة البحرى والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الاحمر ومدن القناة علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغري 13، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 25 والصغري 15، وعلى جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 18 درجة.