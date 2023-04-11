صحة دمياط تنظم المعرض الأول لنوادي المرأة

نظمت نوادى المرأة بدمياط المعرض الأول المجمع لعرض منتجات نوادى المرأة بمحافظة دمياط تحت إشراف الدكتورة هاله هديه مدير إدارة تنظيم الأسرة فى إطار تنفيذ آليات تطبيق الاستراتيجية السكانية المنضبطة 2030، والتى تتبنى مفهوم تحقيق التنمية الشاملة للمواطن المصرى بتحسين الخصائص السكانية .

تم عمل المعرض المجمع لجميع منتجات نوادى المرأة بالمحافظة بمستشفي التكامل بالسنانية و تم عرض المنتجات وتم عمل العديد من الندوات واللقاءات الجماهيريةوالتعريف بوسائل تنظيم الاسره بجانب الرد علي أستفسارات الجمهور.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن هدف تلك المعارض هو تفعيل مبادره تمكين المرأة و تشجيع السيدات وتوفير فرص عمل كريمة لرفع الدخل وتنمية دور المرأة فى عملية البناء والتنمية ورفع الوعى الصحي للسيدات من اجل الابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي قد تؤثر على صحتها البدنية والنفسية وزيادة التوعيه بالمبادرات الرئاسيه وفائدتها لصحه المراه.

في ختام المعرض تم عقد جلسة بحضور د/هاله هديه مدير إدارة تنظيم الاسرة ود/مروة صالح مدير إدارة الإعلام و التربية السكانية وا/ماجد أبو سمرة مسئول اعلام تنظيم الأسرة والأستاذة /صفاء السيد مسئولة نوادى المرأة مع مسئول نوادي المرأة المشاركات من الرائدات واعضاء نادى المرأة بالإدارات .

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اليوم الثلاثاء ، بزيارة لقسم ثان تمهيدا لتطبيق تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال جولته بمحافظة دمياط بالإسراع في إنهاء مشروع ميكنة مركز طب الأسرة بحي ثانِ، محافظة دمياط ليكون النموذج المميكن المعتمد لباقي مراكز ووحدات طب الأسرة.

كما تفقد الإستقبال وعيادات طب الأسرة ومكاتب الصحة والتطعيمات والمبادرات الصحية في إطار تجهيز المركز لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات الجمهورية ضمن المرحلة الأولي .

و أكد وكيل وزارة الصحة على توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية .