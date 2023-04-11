مصرع شاب في اصطدام قطار بضائع بسيارة نقل في دمياط

شهدت محافظة دمياط اليوم الثلاثاء حادث مأساوي أسفر عن وفاة شاب حيث اصطدم قطار بضائع فى ميناء دمياط مع مقطورة خارج ميناء دمياط ، خارج ميناء دمياط ، وانقلبت السيارة المقطورة على دراجة بخارية يستقلها شاب من قرية السعيدية القبلية التابعة لمركز كفر سعد في محافظة دمياط ، يدعى أحمد محمد أبو زيد،وسط حالة من الفوضى المرورية.

تجمهر الأهالي وتم إخطار قوات الشرطة لرفع المقطورة التي سقطت وتم نقل الشاب الى المستشفى في محاولة لإنقاذه ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اليوم الثلاثاء ، بزيارة لقسم ثان تمهيدا لتطبيق تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال جولته بمحافظة دمياط بالإسراع في إنهاء مشروع ميكنة مركز طب الأسرة بحي ثانِ، محافظة دمياط ليكون النموذج المميكن المعتمد لباقي مراكز ووحدات طب الأسرة.

كما تفقد الإستقبال وعيادات طب الأسرة ومكاتب الصحة والتطعيمات والمبادرات الصحية في إطار تجهيز المركز لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات الجمهورية ضمن المرحلة الأولي .

وأكد وكيل وزارة الصحة على توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية .

كشفت مديرية الصحة بدمياط عن نتائج القافلة الطبية بعزبة البنك بمركز كفر سعد، وذلك ضمن خطة شهر إبريل لعام ٢٠٢٣..

حيث يأتى ذلك ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تتضمن كافة التخصصات الطبية و معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة..