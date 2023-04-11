محافظ جنوب سيناء يتابع آخر مستجدات التجمعات التنموية وموقف تقنين الأوضاع

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي، بحضور القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات المعنية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

جرى خلال المؤتمر عرض موقف مقايسة شبكات المرافق بعد التعديل، وعرض الموقف الحالي واخر المستجدات للتجمعات التنموية بمدن المحافظة، وعرض مذكرة إدارة تطوير العشوائيات بشأن التقرير الفني المعد من قبل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الخاص بعمارات حي النور بشرم الشيخ 96 وحدة و48 وحدة، وجرى ايضا عرض التقرير المقدم لمحضر اجتماع مسئولي المتغيرات المكانية لمدن المحافظة وما أسفر عنه من قرارات وتوصيات.

كما تابع المحافظ أيضا موقف استكمال منظومة الكاميرات بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وزراعات كورنيش مدينة طور سيناء، وموقف محلات ودورات مياه وعقود الصيانة بممشى طريق السلام بشرم الشيخ، وتابع المبادرة الرئاسية " طوف وشوف"، وموقف ملفات تقنين الأوضاع بمدن المحافظة، والتوقيع الإلكتروني وكاميرات التاكسي الذكي بشرم الشيخ.

وتابع المحافظ موقف ساحات الإنتظار الذكية بشرم الشيخ، وتم مناقشة موقف تأشيرات الحج بالمحافظة، وتم عرض موقف الأراضي المطلوب تخصيصها من وزارة التنمية المحلية.

وناقش المحافظ كتاب مديرية الإسكان بالمحافظة بشأن تفعيل أعمال اللجنة الفرعية بخصوص مراجعة المباني السكنية تحت الإنشاء بمدن المحافظة وطلب استدعاء أساتذة كلية الهندسة بجامعة السويس للاشتراك في أعمال اللجنة لمراجعة عدد 453 ملف بجميع مدن المختلفة ، وعرض مقايسات الطرق الخاصة بتطوير الحي الأول بمدينة أبوزنيمة، وتم خلال المؤتمر الإعلان عن موجة الإزالات القادمة والتي تبدأ من 29 أبريل وتنتهي 14 يوليو 2023,

كما تابع المحافظ موقف المشروعات الجارية بجميع مدن المحافظة وموقف مشروعات الخطة الاستثمارية 2022 / 2023 .

وأشاد المحافظ خلال المؤتمر بدور عفاف عبد العزيز من العاملين بمكتب المحافظ، لدورها الفعال في مجال العمل الإنساني وتوفير المستلزمات للأيتام والأسر الأكثر احتياجا وأمانتها وإتقانها عملها.

واستعرض مدير عام الزراعة بالمحافظة خطط الوزارة في مجال توفير السلع الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني بالمحافظة وكذا موقف مكافحة القوارض والحشرات بالمدن.