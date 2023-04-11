دوري أبطال أوروبا.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بايرن ميونخ

يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي، ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب على ملعب "أليانز آرينا" يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبن دياز - ناثان أكي - جون ستونز

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: رياض محرز - جاك جريليش - إيرلينج هالاند