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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع البريطانية: روسيا أرسلت أنظمة إطلاق صورايخ حرارية لقواتها المحمولة جوا

صورايخ حرارية
صورايخ حرارية
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ذكرت وزارة الدفاع البريطانية نقلا عن وسائل الإعلام الروسية بأن روسيا نقلت أنظمة إطلاق صواريخ TOS-1A الحرارية المتعددة إلى القوات الروسية المحمولة جوًا، ربما لاستعادة قدم لهم بعد أن تكبدوا خسائر فادحة في بداية الحرب.

وقال تقرير استخبارات لوزارة الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء: "إن صورايخ TOS-1A المدمرة للغاية، والذي تصنفه روسيا على أنه 'قاذف اللهب الثقيل'، يتم تشغيله عادة من قبل قوات الحماية الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية الروسية المتخصصة في أوكرانيا ولم يتم العمل بيها في القوات الروسية المحمولة جوا".

ووفقًا للاستخبارات البريطانية، من المحتمل أن يشير النقل إلى دور مستقبلي للقوات الروسية المحمولة جوًا في العمليات الهجومية على أوكرانيا.

وتشير المعلومات الاستخباراتية أيضًا إلى أن هذا النقل قد يكون جزءًا من الجهود المبذولة لإعادة روسيا لقواتهم المحمولة جوًا بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة في الأشهر التسعة الأولى من الحرب على أراضي أوكرانيا

الدفاع البريطانية روسيا صواريخ الحرب الحرارية