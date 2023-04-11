إصابة 6 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات بالجيزة

أصيب 6 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها بالكيلو 135 طريق الواحات بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالكيلو 135 طريق الواحات بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة بالعمال أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 6 عمال جرى نقلهم إلى مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.