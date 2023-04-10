الدوري الإسباني.. برشلونة يتعادل مع جيرونا في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة برشلونة وجيرونا، التي تجمع الفريقين اليوم الاثنين، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني.

وحاول لاعبو البلوجرانا كثيرا على مرمى الضيوف ولكن محاولاتهم لم تسفر عن أهداف.

وبدأ برشلونة المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جيوليس كوندي - إريك جارسيا - أليكس بالدي

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - سيرجيو بوسكيتش - جافي

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة فيما يأتي جيرونا في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.