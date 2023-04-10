وكيل وزارة الشباب بالدقهلية تشهد الحفل السنوي بيوم اليتيم بطلخا

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الإثنين الحفل السنوي بيوم اليتيم، والذي نظمته إدارة شباب طلخا، بمشاركة 14 مركز شباب بإدارة طلخا، والذي أقيم على الملعب الخماسي بمركز شباب ميت الكرما.

جاء ذلك بحضور صلاح إمبابى مدير عام إدارة تنمية النشء، و عثمان العزب مدير عام إدارة الموارد البشرية، و عصام جودة مدير إدارة شباب طلخا، و مصطفى كمال الدين رفعت وكيل إدارة تنمية النشء، و أسامه حسن رئيس قسم الشباب بالإدارة، و دعاء الصياد رئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب طلخا، والكابتن محمد السنباطي رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت الكرما، والشيخ عبد الجليل الغطاس إمام وخطيب بقرية ميت الكرما، و محمد ثروت عكاشه رجل الأعمال، و شندي نعمان المدير التنفيذي بمركز شباب ميت الكرما، و أبو الفتوح السعيد هلال رئيس مجلس إدارة مركز شباب جوجر.

فيما بدأت فعاليات الحفل بآيات من الذكر الحكيم والطليع مصطفى السيد من مركز شباب المنيل، ثم كلمة عصام جودة مدير عام إدارة شباب طلخا رحب فيها بالحضور الكريم، وبرؤساء مجالس الإدارات ومديري مراكز الشباب المشاركة في الإحتفالية مؤكداً على الإهتمام بالاطفال الأيتام ورعايتهم من الناحية الإنسانية والاجتماعية وليس فقط من الناحية المادية.

وأعربت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال اللقاء عن خالص سعادتها البالغة بوجودها في هذا الحفل الكريم، فالإحسان إلى الأيتام من كمال الإيمان، ونحن هنا اليوم لإدخال الفرح إلى قلوبهم، وإقامة العديد من الأنشطة الترفيهية التي تدخل السرور والبهجة عليهم، وهذا هو الدور المجتمعي لمراكز الشباب فى جميع الفعاليات والمناسبات الاجتماعية.

كما ألقى الشيخ عبد الجليل الغطاس إمام وخطيب بقرية ميت الكرما كلمة تحدث فيها أن الله سبحانه وتعالى أوصى برعاية اليتيم، وتقديم العون له ومساعدته، فقال سبحانه وتعالى : "فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَر" كما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعهد لكافل اليتيم بأن يكون جاره في الجنة، حيث يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: "أنا وَكافل اليتيم في الجنة هكذا . وأشار بإصبعيه السبابه والوسطى".

فيما تلى ذلك فقرات الحفل الكريم فقرة الإنشاد الدينى والطليعه نادين السيد من مركز شباب بطره، ثم فقرة عرض الكاراتية لطلائع مركز شباب جوجر، ثم فقرة الساحر وفقرة العرائس الإستعراضية لبوجى وطمطم وقاموا باللعب مع الأطفال في جو من المرح والسرور.

وفى نهاية الإحتفالية كرم عصام جودة مدير عام إدارة شباب طلخا، الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بإهداءها درع بإسم الإدارة، كما تم تكريم عدد من الحضور، وبعض من رؤساء مجالس الإدارات ومديري المراكز بإدارة شباب طلخا.

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