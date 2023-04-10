طالبان سيناويان يدخلان منتخب مصر الأول للكيك بوكسينج

هنأت أسرة مدرسة الشهيد حامد جمال حامد للتعليم الأساسي بعرب القريني بإدارة رأس سدر التعليمية، أبناءها المشاركين فى بطولة التصنيفية الأولى للمنتخبات المشاركة فى بطولة العالم بتركيا للكيك بوكسينج.



وحقق الطالب عزت أحمد عزت بالصف السادس الإبتدائي المركز الثانى بميزان ٢٨كيلو ودخوله منتخب مصر الأول وتكريمة من قبل رئيس الإتحاد المصرى للكيك بوكسينج.



وحصل الطالب صلاح أشرف محمد أحمد عرفه بالصف الثالث الإعدادى على المركز الثالث ميزان مفتوح مواليد ٢٠٠٨ ودخوله منتخب مصر القومى للناشئين وتكريمه من قبل رئيس الإتحاد المصرى للكيك بوكسينج.

وتمنت أسرة المدرسة لهما مزيداً من التميز والرقى.