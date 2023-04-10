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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طالبان سيناويان يدخلان منتخب مصر الأول للكيك بوكسينج

لحظة فوز احد ابناء
لحظة فوز احد ابناء مدرسة الشهيد حامد جمال حامد
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هنأت أسرة مدرسة الشهيد حامد جمال حامد للتعليم الأساسي بعرب القريني بإدارة رأس سدر التعليمية،  أبناءها المشاركين فى بطولة التصنيفية الأولى للمنتخبات المشاركة فى بطولة العالم بتركيا للكيك بوكسينج. 
 

وحقق الطالب عزت أحمد عزت بالصف السادس الإبتدائي  المركز الثانى بميزان ٢٨كيلو ودخوله منتخب مصر الأول وتكريمة من قبل رئيس الإتحاد المصرى للكيك بوكسينج. 


وحصل الطالب صلاح أشرف محمد أحمد عرفه بالصف الثالث الإعدادى على المركز الثالث ميزان مفتوح مواليد ٢٠٠٨ ودخوله منتخب مصر القومى للناشئين وتكريمه من قبل رئيس الإتحاد المصرى للكيك بوكسينج. 
وتمنت أسرة المدرسة لهما مزيداً من التميز والرقى.

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