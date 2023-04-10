وزارة الشباب تُطلق المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي اليوم الإثنين، أولى حلقات المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، في الرابعة مساءً، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ''بوابة مصر للشباب والرياضة" والصفحة الرسمية فيس بوك، على مدى ساعتين يوميًا حتى نهاية مايو المقبل ٢٠٢٣، من خلال الرابط التالي:

https://www.emys.gov.eg/ar

يأتي ذلك ضمن خُطة الوزارة لتنفيذ مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية هذا العام ٢٠٢٣ بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومحافظات صعيد مصر والحدودية، تحت شعار “الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل”.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي أهمية تنظيم القوافل التعليمية والمراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية للعام العاشر علي التوالي، لدورها البارز في الحد من الدروس الخصوصية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

وثمن «صبحي » علي النهج الذي تتبعه الوزارة مع الجهات الشريكة “وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية”، لتعزيز استدامة مشروع القوافل التعليمية، لانه يعد من أحد المشروعات التي حققت نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع من خلال مساهمتها في الأعوام الماضية بمد الطلاب بالعلم والمعرفة والأفكار الصحيحة حول العديد من الموضوعات.