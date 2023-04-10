الإحصاء: 4.6% ارتفاعا في أسعار الوجبات الجاهزة في مارس الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن معدل التضخم الشهـرى لشهر مارس 2023 مقارنة بشهـر فبراير 2023، حيث سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (3.8%) مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (4.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (4.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.8%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%).

بينما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.4%).

ونوه الجهاز إلى أنه سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.6%).

ولفت الجهاز الي أنه سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (1.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.2%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (4.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (4.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (4.7%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (10.5%).