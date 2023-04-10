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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: 4.6% ارتفاعا في أسعار الوجبات الجاهزة في مارس الماضي

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن معدل التضخم الشهـرى لشهر مارس 2023 مقارنة بشهـر فبراير 2023، حيث سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (3.8%) مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (4.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (4.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.8%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%).

بينما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.4%).

ونوه الجهاز إلى أنه سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.6%).

ولفت الجهاز الي أنه سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (1.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.2%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (4.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (4.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (4.7%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (10.5%).

المطاعم والفنادق معدل التضخم مارس 2023