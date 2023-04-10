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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ اقتصاد: التوسع في الرقعة الزراعية ينعكس على مفردات الاكتفاء الذاتي للمواطن.. فيديو

د.ممدوح إسماعيل وكيل
د.ممدوح إسماعيل وكيل الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
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علق الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف في مشروعات الزراعة والري والإنتاج، قائلًا: "هناك جملة من الفوائد من مثل هذه التوجيهات والتي تأتي بثمار كبيرة جدًا، حيث أن التوسع في الرقعة الزراعية ينعكس على مفردة من مفردات الاكتفاء الذاتي".

وقال "ممدوح" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن ازدياد الرقعة الزراعية تنعكس على المواطن من حيث الأمور المالية، وذلك حينما تنتج الدولة السلع وتحقق الاكتفاء الذاتي كأحد مفردات الأمن الغذائي تساهم في تقليل الأسعار والمغارم التي تتكبدها الدولة من ملف الواردات بالتالي المواطن يستفيد استفادة كبيرة.

وتابع، أن فاتورة الواردات على مستوى الدولة حينما تزداد مثل هذه المدخلات الهامة للإنتاج الغذائي وبالتالي للتصدير تاليا تتحقق جملة من الفوائد على المستوى الوطني، أبرزها التوطين وأهمية المدخلات الخاصة بالتصنيع الوطني وهي سياسة عامة للدولة ومفردة من مفردات الدولة الجديدة.

جامعة القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الزراعة الاكتفاء الذاتي الرقعة الزراعية