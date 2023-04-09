الزمالك يتقدم على البنك بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق الزمالك، بهدف للاشئء على حساب البنك الأهلي، بالشوط الأول من اللقاء الذي يجمع الفريقان مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الزمالك في الدقيقة 30 عن طريق محمود حمدي الونش من رأسية رائعة فشل حارس البنك في التصدى لها.

وخاض الزمالك الشوط الأول بتشكيل يضم :

حرسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد مصطفي "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد، حاتم سكر، عمرو السيسي، أحمد بلحاج، محمود عبد الرازق " شيكابالا"، سيد عبد الله "نيمار"، يوسف أسامة نبيه، وإبراهيما نداي، وسيف الجزيري.

ويتفوق الزمالك في تاريخ مواجهاته أمام البنك، حيث سبق أن التقى الفريقان في 6 مباريات من قبل في الدوري وكأس الرابطة.

ونجح الزمالك في الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وفاز البنك الأهلي في لقاء بكأس الرابطة.