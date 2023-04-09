محافظ دمياط ومسئولو البنك الزراعى يبحثون إطلاق مبادرة لرعاية الأهالي الأكثر احتياجا

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الأحد، مع المهندس أسامة حلمى رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بدمياط وبورسعيد و بهاء دكرورى مدير عام الإئتمان بالبنك.

وتناول اللقاء سُبل إطلاق مبادرة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وذلك فى إطار الدور المجتمعى للبنك وفى ضوء الشراكة مع وزارة التموين وجمعية مصر الخير، حيث سيتم دعم المحافظة بعدد ١٦ دفتر يشمل ٨٠٠ بون لشراء المواد الغذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، وذلك بقيمة ٢٥٠ جنيهًا للبون الواحد بدعم اجمالى يصل إلى ٢٠٠ الف جنيه.

وقد أشادت محافظ دمياط بتلك المبادرة، وذلك لخدمة المجتمع وأبناء المحافظة، لافتة إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع البنك للوصول إلى المستهدفين وتقديم الدعم اللازم لهم.



تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور عمرو عثمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مركز علاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية المحمدية بمركز كفر سعد، والذى يأتى وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة والصندوق لإنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط.

و سيتضمن المركز "صالة جيم، مكتبة، مسرح،قاعات تدريب، أنشطة رياضية، تنس طاولة، بلياردو، قاعة كمبيوتر،أنشطة فنية وملعب كرة قدم وورش للتدريب" وذلك لإعادة تأهيل المتعافين.

وأوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تخصيص مساحة ٣٦٩٣.٢٠ متر مربع من أملاك الوحدة المحلية لقرية المحمدية لإنشاء مركز علاج وتأهيل مرضى الإدمان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمركز كفر سعد، وسيخدم أبناء محافظة دمياط من خلال توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأيضًا تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن انشاء مركز لعلاج الإدمان على أرض محافظة دمياط سيعمل على راحة المرضى وأسرهم، حيث كان يتم تحويل مرضى الإدمان على مستشفيات تابعة للصندوق في محافظات اخرى، وأن المركز الجديد يعد اول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وسيوفر الخدمات العلاجية سواء من خلال العيادات الخارجية او الحجز الداخلي، لافتة إلى أنه سيتم تخصيص جزء بمنشأة أخرى وتجهيزها.