منافس قوي بجميع المراحل السنية.. تعرف على نتائج قطاع الناشئين بنادي بيراميدز

تواصل فرق قطاع الناشئين بنادي بيراميدز تحقيق نتائجها الرائعة في مختلف المسابقات والمستويات العمرية، في ظل الاهتمام الكبير من جانب الإدارة التنفيذية بالقطاع والذي يعد المورد الأول لتصعيد المواهب إلى الفريق الأول، ومن خلاله نجح النادي في إظهار العديد من المواهب التي تشارك في مختلف المنتخبات بأعمارها السنية.

ويتصدر فريق البراعم مواليد 2010 بنادي بيراميدز ترتيب دوري السوبر بعد مرور 16 أسبوعا، برصيد 30 نقطة وبفارق ٣ نقاط عن الوصيف النادي الأهلي.

أما فريق البراعم مواليد 2012 فيحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري السوبر بعد مرور 13 أسبوعا، برصيد 30 نقطة ويسبقه في الترتيب النادي الأهلي بفارق ٣ نقاط فقط.

ويواصل فريق الناشئين مواليد 2013 بنادي بيراميدز المنافسة بقوة ويحتل المركز الثاني في بطولة دوري منطقة القاهرة بعد مرور 12 أسبوعا برصيد 33 نقطة ويسبقه في الترتيب فريق نادي انبي بفارق 3 نقاط فقط.

ويتصدر فريق الناشئين تحت 13 سنة مواليد 2009 قمة المجموعة الأولى بعد مرور 19 جولة، برصيد 54 نقطة، ومتفوقا على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب.

ويحتل فريق تحت 15 سنة مواليد 2007 بنادي بيراميدز المركز الثالث حاليا في ترتيب بطولة دوري الجمهورية بعد مرور 33 جولة، وبرصيد 65 نقطة، ويسبقه في الترتيب النادي الأهلي المتصدر ونادي انبي صاحب المركز الثاني.

أما فريق الشباب مواليد 2003 نجح في بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، قبل أن يخسر أمام سموحة في النهائي ويحتل المركز الثاني في البطولة.

يذكر أن فريق 2011 نجح في الفوز ببطولة دوري منطقة القاهرة في الموسم الماضي متفوقا على الأهلي وانبي والمقاولون وغيرهم من الأندية.

وخلال السنوات الماضية، ساهم قطاع الناشئين بنادي بيراميدز في تصعيد عدد من المواهب على رأسهم إبراهيم عادل ومحمود صابر والحارس يوسف نادر والثلاثي من الأعمدة المهمة لمنتخب مصر الأولمبي.

وهناك عدد من الإعارات لشباب ينتظرهم مستقبل مميز، على رأسهم أحمد عاطف قطة المعار للمقاولون العرب وأحد عناصر المنتخب الأولمبي، وعماد ميهوب المعار للمقاولون العرب وأحد أعمدة المنتخب الأولمبي كذلك، وأحمد فوزي المعار كذلك للمقاولون العرب.

وشهدت المباراة الأخيرة للفريق في بطولة كأس الرابطة مشاركة عدد من اللاعبين الصاعدين، من بينهم يوسف شعبان بسطاوي، ومحمد سامي وعبد الرحمن جودة، وأوجو صامويل وإبراهيم شتا ومحمود العربي أوكا وسيف عزت ومحمود جمال.