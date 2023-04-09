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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أماكن جديدة ضمن فعاليات المرحلة الأولي بـ«منتدى الحور الوطني الثاني للشباب»

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، عن أماكن جديدة ضمن فعاليات المرحلة الأولي من  مُنتدي الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية، تحت شعار "فيمَ يفكر الشباب.. حوار من الشباب للشباب"، خلال الفترة من 9 لــ 13 أبريل الجاري ،  بمراكز الشباب الجمهورية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

ويناقش الشباب المشاركون بالمنتدي، على مدى يومين بواقع ثلاث ساعات كل يوم ، ثلاثة محاور رئيسية هي: “أولًا -  المحور الاجتماعي  ( التعليم ،الصحة والزيادة السكانية ،الوعي والإعلام والثقافة ،الأسرة والطفل ، ذوي الهمم والقدرات الخاصة ) ، ثانيًا - المحور السياسي (تعزيز المشاركة السياسية ، المحليات ) ، ثالثًا - المحور الاقتصادي (الاقتصاد، التشغيل والتأهيل لسوق العمل ،مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة)”.

ويشارك في المنتدي، أعضاء مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية ، ممثلي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من "  نموذج محاكاة مجلس النواب ؛ نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، الكيانات الشبابية ؛ لجان الشباب بالأندية ؛  ذوى الهمم و القدرات الخاصة  ؛  أبناء القبائل المصرية والحدودية ؛ اتحاد طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة ؛ الجمعيات الأهلية والاتحادات والنقابات ؛ المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الإعاقة.

م نتدي الحور الوطني الثاني للشباب وزارة الشباب والرياضة اشرف صبحي احمد محمدي