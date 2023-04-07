"الخارجية" تتابع موقف المعتمرين المصريين المصابين في حادث حافلة بمكة

الجمعة 07/أبريل/2023 - 05:27 م

تتابع وزارة الخارجية أوضاع المواطنين المصريين المصابين في حادث الحافلة الذي وقع على طريق الجموم مكة المكرمة، التي كانت تقل على متنها ٥٠ راكبا مصريا في طريقهم لأداء مناسك العمرة.

وصرح السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج عنه إصابة ٤٠ معتمراً ووفاة ثلاثة من بينهم اثنين مصريين، وأسرع أعضاء القنصلية المصرية في جدة بالتوجه الى مكة المكرمة لتقديم الدعم القنصلي اللازم والاطمئنان على حالة المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتتابع القنصلية تقديم كل المساعدة للمصابين وذويهم على مدار ٢٤ ساعة من خلال غرفة عمليات طوارئ بمقر البعثة.

وقدمت وزارة الخارجية خالص التعازي لأسر المتوفين، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مع الالتزام بتقديم كل الدعم لهم ولأسرهم.