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الأربعاء 05 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول روسي: يجب معاقبة الساسة الأوروبيين والأمريكيين أمام محكمة دولية

رئيس مجلس الدوما
رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين
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قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إنه يجب تقديم الساسة الأوروبيين والأمريكيين المسؤولين عن سفك الدماء والدمار في الدول الأخرى أمام محكمة دولية ومعاقبتهم.

 وأضاف فولودين - في صفحته على "تلجرام"، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأحد - أن النظام السياسي الغربي تدهور بشكل كبير، وفقد قادته ليس سلطتهم فحسب بل وأصبحوا أيضا متهمين في فضائح وقضايا جنائية، مشددا على أنهم يحاكمون على جرائم أقل خطورة من تلك التي ارتكبوها بالفعل.
ولفت الى أن قراراتهم أدت إلى الدمار وسفك الدماء وملايين الضحايا في العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا وأوكرانيا.

 

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