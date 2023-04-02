القوات الأوكرانية تتصدى لأكثر من 70 هجوما روسيا في 4 مناطق

الأحد 02/أبريل/2023 - 09:46 ص

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن قواتها تصدت لأكثر من 70 هجوما روسيا في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "بأن الروس شنوا هجومين صاروخيين و30 ضربة جوية وأكثر من 40 هجومًا بقاذفات صواريخ متعددة على مواقع قواتنا والبنية التحتية المدنية للمناطق المأهولة خلال الـ24 ساعة الماضية، واستهدف هجوم صاروخي آخر أهدافا مدنية في مدينتي دروزكيفكا وأفدييفكا بمنطقة دونيتسك مستخدما الصواريخ الباليستية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين".

وأشارت الهيئة إلى أن احتمال شن ضربات صاروخية وجوية على أهداف في أنحاء أوكرانيا لا يزال مرتفعا خاصة أن الروس يواصلون تركيز جهودهم الرئيسية على القيام بعمليات هجومية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.