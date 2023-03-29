علماء صينيون وأمريكيون يعثرون على حفرية لباندا مفترس

الأربعاء 29/مارس/2023 - 11:54 ص

كشف فريق من علماء الأحافير الصينيين والأمريكيين أحافير باندا عملاقة مفترسة منقرضة ذات أطراف رفيعة وقدرة ممتازة على الجري ، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا ، فإن الباندا العملاقة العاشبة هي النوع الوحيد من نوعها اليوم، إلا أنها تنتمي إلى نوع ازدهر منذ ملايين السنين.

وحدد باحثون من معهد الحفريات الفقارية وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم والمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي جنسًا جديدًا لأنواع جديدة منقرضة من الباندا العملاقة، وتم وصف الجنس الجديد ، الملقب بـ"هوراكان"، بناءً على المواد الأحفورية الواسعة الموجودة في أمريكا الشمالية وشرق آسيا.

يعتقد أن جنس "هوراكان" ظهر في أواخر العصر الميوسيني، منذ ما بين 5.3 مليون و 11.6 مليون سنة، وتم العثور على أقدم الحفريات لهذا الجنس في حوض لينكسيا في مقاطعة قانسو بالصين ، وفقًا لدراسة نشرت مؤخرًا بواسطة المجلة الأمريكية للمتاحف.

وكانت الأنواع الآكلة للحوم في عصور ما قبل التاريخ منتشرة في أوروبا وأميركا الشمالية. وانقرضت تلك الموجودة في أوروبا بسرعة أكبر نسبيا، بينما تطورت إلى نوعين جديدين في أميركا الشمالية، وفقا للدراسة.

وتشير عظام أطراف جنس «هوراكان» إلى أنه كان يتمتع بقدرات جيدة على العدو، لكن أطرافه الأمامية لم تكن قوية أو مرنة مثل تلك الخاصة بأنواع الدببة الأخرى. وذلك يدل على أنه كان على الأرجح يفترس حيوانات مثل الأغنام أو الجمال، على عكس الحيوانات ذات العضلات الأكثر قوة مثل وحيد القرن أو الفيل.