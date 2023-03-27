ads
الإثنين 27 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو ترحب بتوجه السعودية وسوريا نحو إعادة فتح سفارتي البلدين

ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحب ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية، بتوجه السعودية وسوريا نحو إعادة فتح سفارتي البلدين. 
وقال بوجدانوف- في تصريح صحفي، اليوم /الاثنين/- "إن هذه خطوة جيدة من الجانبين كانت هناك اتصالات، وستبقى قائمة على ما اعتقد.. نرحب بتطبيع العلاقات بين سوريا والسعودية ودول عربية أخرى".
وردا على سؤال حول مشاركة موسكو في هذه العملية، قال بوجدانوف:"نحن نعمل دائما مع جميع الأطراف المعنية كأصدقاء وشركاء، وندعو إلى تطبيع العلاقات بين بعضهم البعض".
وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت فى وقت سابق أن سوريا والسعودية اتفقتا على إعادة فتح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد. وأكدت الخارجية السعودية يوم /الخميس/ الماضى بدء مباحثات مع الخارجية السورية لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية.

سوريا السعودية القنصلية السعودية في دمشق روسيا