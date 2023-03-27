موسكو ترحب بتوجه السعودية وسوريا نحو إعادة فتح سفارتي البلدين

الإثنين 27/مارس/2023 - 12:16 م

رحب ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية، بتوجه السعودية وسوريا نحو إعادة فتح سفارتي البلدين.

وقال بوجدانوف- في تصريح صحفي، اليوم /الاثنين/- "إن هذه خطوة جيدة من الجانبين كانت هناك اتصالات، وستبقى قائمة على ما اعتقد.. نرحب بتطبيع العلاقات بين سوريا والسعودية ودول عربية أخرى".

وردا على سؤال حول مشاركة موسكو في هذه العملية، قال بوجدانوف:"نحن نعمل دائما مع جميع الأطراف المعنية كأصدقاء وشركاء، وندعو إلى تطبيع العلاقات بين بعضهم البعض".

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت فى وقت سابق أن سوريا والسعودية اتفقتا على إعادة فتح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد. وأكدت الخارجية السعودية يوم /الخميس/ الماضى بدء مباحثات مع الخارجية السورية لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية.