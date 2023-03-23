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السبت 25 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء اليابان يعود لبلاده بعد زيارة أوكرانيا

كيشيدا
كيشيدا
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 عاد رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" اليوم الخميس، إلى العاصمة "طوكيو" عقب زيارة أوكرانيا ودول أخرى. 

وقال كيشيدا -في تصريحات بمكتب رئيس الوزراء نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- إنه كان يعد لزيارة أوكرانيا منذ أن تلقى دعوة في شهر يناير الماضي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة جعلته يدرك أن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا هي عمل عنيف يهدد النظام الدولي.
وأضاف كيشيدا أنه أكد خلال لقائه بالرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، على أهمية دعم أوكرانيا، كما أكد مجددا على دعم النظام الدولي القائم على سيادة القانون.. متعهدا بوضع ذلك في الاعتبار أثناء استعداده لاستضافة قمة لزعماء مجموعة الدول السبع بمدينة "هيروشيما" في شهر مايو المقبل.

كيشيدا أوكرانيا اليابان رئيس الوزراء الياباني