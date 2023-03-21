أمين عام "التعاون الخليجي" يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والعراق

الثلاثاء 21/مارس/2023 - 10:05 م

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أهمية الشراكة الإستراتيجية بين المجلس والعراق.

جاء ذلك خلال لقاء البديوي، اليوم /الثلاثاء/ في مقر الأمانة العامة بالرياض، مع سفير العراق لدى السعودية عبدالستار الجنابي، حيث نوه البديوي بالشراكة بين الجانبين، التي تم تأسيسها بتوجيهات قادة دول المجلس والقيادة العراقية، وتم ترجمتها في مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في عام 2019، وخطة العمل المشترك للفترة (2019-2014)، حيث تم الاتفاق على تعزيز الحوار والتعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات كافة، ويتم تنفيذها من خلال الجهود الفعالة للجنة المشتركة وفرق العمل المتخصصة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشار البديوي إلى مواقف وقرارات مجلس التعاون بشأن دعم جهود الأشقاء في العراق في مواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فيه، والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية أو التعدي على سيادته ووحدة أراضيه.

وجرى - خلال اللقاء - مناقشة تعزيز الشراكة في تنفيذ خطة العمل المشترك في المجالات كافة خاصة الحوار السياسي والأمني والتعاون التجاري والاستثماري والنشاط الرياضي والثقافي، إلى جانب استعراض علاقات التعاون الخليجية العراقية وأوجه تنميتها وتطويرها، وسبل تعزيزها لخدمة المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.