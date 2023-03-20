أحمد الطاهري: الشرق الأوسط يعيش لحظة استثنائية

الإثنين 20/مارس/2023 - 07:48 م

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن هناك تفاصيل كثيرة ومتعاقبة خلال الأيام الماضية في الشرق الأوسط، تفرض على كل متابع التوقف عندها.

وأضاف في بداية حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن اللحظة الحالية لحظة استثنائية نعيشها في الإقليم، لحظة تشهد بدايات جديدة بين مصر وتركيا وبين السعودية وإيران، وحضور دبلوماسي هو الأجرأ للصين في المنطقة، والأبعاد المترتبة لزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو ثم إلى الإمارات، وأخيرا القمة الصينية الروسية.

واستعرض تقرير مصور خلال الحلقة تطور التقارب بين مصر وتركيا خلال العام الأخير، بداية من مصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره التركي رجب طيب أردوجان على هامش افتتاح كأس العالم 2022 في قطر. أيضا تناول التقرير الدور المصري في دعم تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضربها فبراير الماضي.

ورحب الطاهري بضيوف الحلقة، وهم: السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة،

والدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، كما ينضم عبر سكايب من بكين نادر هونج الكاتب والمحلل السياسي، وعبر سكايب من الرياض محمد الساعد الكاتب الصحفي السعودي.